Coucou, qui revoilà ? Big Flo et Oli ! Les deux frangins toulousains ont refait surface sur les réseaux sociaux, 56 semaines après avoir annoncé une “longue pause” et un "silence médiatique".

De longue pause, il n’aura donc pas vraiment été question. Elle aura tout juste duré un an. Et sans surprise, elle a été mise à profit par le tandem pour se lancer dans la confection d’un nouvel album. “Il est minuit. On est encore en studio. Chez nous, à Toulouse, peut-on lire en story sur le compte Instagram. On s’est dit que stratégiquement c’était pas judicieux de faire une story. Et à la fois… on avait envie. “

Au passage, ils donnent brièvement quelques infos sur l’album à venir, leur quatrième. Il avance bien disent-ils. Mais il n’est pas pour demain. “Vivement qu’on se retrouve, écrivent Big Flo et Oli. Mais pas tout de suite ? Il nous faut encore du temps.”

En octobre 2020, ils annonçaient la couleur, toujours sur Instagram : “On a décidé de faire une pause médiatique/réseaux sociaux pour partir préparer le prochain album et prendre du temps pour nous ! On veut vous faire un quatrième album qui déchire ! C’est pour ça qu’on s’en va… Pour mieux revenir !”