Comme le montrent des images partagées sur les réseaux sociaux, la chanteuse Billie Eilish a créé une légère panique lors d'un concert vendredi à New York. En effet, alors qu'elle interprétait sa chanson "Everything I Wanted", la chanteuse s'est soudainement arrêtée et a crié, interpellant l'équipe de sécurité du festival de musique.

La raison? Elle estimait que la sécurité ne prêtait pas attention à la foule massive qui occupait la salle. Elle a en effet pointé du doigt un endroit dans la foule et a réprimandé la sécurité, bien qu'on ne sache pas exactement à qui elle faisait référence.

", a-t-elle poursuivi, clairement agacée. "

Finalement, après avoir repris son chant, Billie Eilish a demandé à son public: "Tout le monde va bien ? Vous êtes OK ?" Ce à quoi tout le monde a répondu fort à l'affirmative. Plus de peur que de mal, donc.