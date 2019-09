L'artiste de 17 ans Billie Eilish se produira le dimanche 19 juillet dans le cadre du festival Werchter Boutique pop-up, a annoncé vendredi Live Nation, organisateur de l'événement. Taylor Swift sera elle, la veille, la tête d'affiche de l'événement principal.

Billie Eilish s'est fait connaître en 2017 avec "Don't smile at me", qui compte entre-temps plus de deux milliards de diffusions en ligne. Elle est la première artiste née après 2000 à avoir été numéro 1 aux Etats-Unis. La jeune femme s'est déjà produit en Belgique, en février dernier ainsi qu'au Pukkelpop cet été.