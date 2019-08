En juillet dernier, Björk mettait fin à six longues années d’absence en Belgique en se produisant sur la place Saint-Pierre, à Gand. Il ne faudra pas se montrer à nouveau aussi patient pour revoir l’Islandaise dans ses œuvres chez nous. En effet, elle occupera Forest National le 13 novembre prochain où elle présentera Cornuucopia, son nouveau spectacle, fruit d’une collaboration avec le monde du théâtre, une première pour la chanteuse. Flûtes, harpes, percussions et univers électronique seront de la partie. Infos et réservations : www.forest-national.be.