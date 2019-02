Les affiches des grandes messes musicales de l’été se dévoilent et le cru 2019 s’annonce vraiment très bon, pour ne pas dire de premier choix. Sans surprise, le rap et le genre urbain se font de plus en plus présents. Ils ne sont plus l’apanage d’un seul rendez-vous comme ça pouvait être le cas il n’y a pas si longtemps encore. La preuve avec les derniers noms annoncés pour plusieurs festivals qui vont ravir les amateurs.

Black Eyed Peas, Booba, Damso et les autres

Ce mardi, les Ardentes (du 4 au 7 juillet) ont dévoilé leur tête d’affiche avec les Black Eyed Peas qui fouleront les planches de la scène liégeoise le 5 juillet. Quelques heures plus tôt, c’est le BSF (du 14 au 18 août) qui, sur Facebook, levait le voile sur les premiers noms de sa programmation. Aux côtés de Blanche, de The Avener et de Hooverphonic, figurent Caballero&Jeanjass, ainsi que Booba. Le rappeur français, dont on attend toujours de savoir s’il affrontera son rival Kaaris sur un ring au Palais 12 - aux dernières nouvelles, le combat n’aura pas lieu -, sera présent à Bruxelles pour en découdre avec son public.

Du côté de Dour, on réalise un tri groupé. Du 14 au 19 juillet, deux cadors du rap francophone sont programmés : Damso et Orelsan. Et un troisième en devenir s’est invité à l’affiche en la personne du jeune Moha la Squale. Orelsan qui doublera la mise puisqu’il se produira aussi lors des Francofolies de Spa (18 au 21 juillet) où il est programmé le 19 juillet. Patrick Bruel et Zazie étant également à l’affiche de l’événement spadois. À noter également la présence de Big Flo & Oli dans la programmation du festival de Ronquières (3 et 4 août).

Dans le nord du pays, on notera la venue de Macklemore à Rock Wechter (27 au 30 juin). Le prestigieux festival flamand ne renie cependant pas ses racines rock. Il mise toujours sur les grands classiques et propose une affiche des plus alléchantes pour les amateurs du genre. Voyez plutôt : The Cure, Florence + the Machine, Kylie Minogue, Muse, New Order, etc. Des vieux de la vieille seront aussi au rendez-vous des Lokersefeesten : The Offspring, NOFX et The Damned.

Enfin, pour se trémousser, Tomorrowland propose la crème de la crème avec Martin Solveig, Dimitri Vegas&Like Mike, Lost Frequencies, Armin van Buuren, The Chainsmokers, DJ Snake, Oscar&the Wolf ou encore David Guetta.