Ils ont le même nom, le même prénom et proviennent du même village en Guinée mais ils ne se sont jamais croisés. Autre point commun : ils ont tous les deux surmonté les obstacles et fait preuve de patience avant d’être sous les feux des projecteurs et connaître le succès. L’un est rappeur, connu sous le pseudonyme de Black M, l’autre exerce son art sur les rings comme son père avant lui, à savoir Bea Diallo. En exclusivité, la DH les a réunis. Rencontre avec deux vrais gentils appelés Ibrahima Diallo.

Vous avez tous les deux le même nom et vous venez de la même localité en Guinée. Seriez-vous cousins ?

Black M : "Non, mais on aurait pu l’être." (rire)

Ibrahima Diallo : "La grosse coïncidence, c’est qu’on vient tous les deux du même village et que nous ne sommes même pas cousins."

Autre hasard : vous pratiquez tous les deux la boxe anglaise…