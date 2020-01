Après son opération du bras et de l'épaule, le chanteur donne de ses nouvelles depuis son lit d’hôpital.

L’image avait de quoi faire froid dans le dos. Le 5 janvier dernier, Loïc Nottet postait sur Instagram une photo de lui après une très mauvaise chute alors qu'il skiait. On le voyait sanglé comme un saucisson sur un brancard en train d’être évacué par hélicoptère comme il l’expliquait dans le commentaire qui accompagnait le cliché.

Ce vendredi, c’est un autre visage que le lauréat de Danse avec les stars montre sur une nouvelle photo publiée sur ses réseaux sociaux. Couché dans un austère lit d’hôpital et sous perfusion, le jeune Belge lève le pouce pour dire que tout va bien. L’opération du bras et de l’épaule qu’il devait subir s’est manifestement correctement déroulée. “Vous l’aurez compris, écrit-il, l’opération s’est très bien passée et je suis sur la voie de la guérison ! Repos forcé encore un petit temps mais dès que j’aurai le feu vert du corps médical je bosserai d’arrache-pied pour vous retrouver très vite sur scène.”

Tout en remerciant toutes les personnes qui l’ont pris en charge et la bienveillance dont elles ont fait preuve face à ses phobies – celle de passer sur le billard, notamment -, il promet d’être bien vite de retour aux affaires. “Restez branchés, on envoie du nouveau sous peu”, peut-on lire. Comprenez qu’il y a un nouveau single qui sortira bientôt… À moins que ce ne soit tout son nouvel album qui débarque par surprise car, à ce jour, sa date de sortie reste un mystère.

© TF1



Quoi qu’il en soit, Loïc Nottet devra mettre les bouchées doubles pour être affûté. Les rendez-vous qui l’attendent ne sont pas des moindres et les échéances plutôt proches. Il est attendu en concert en France dès la fin du mois de mars, et surtout pour son passage à Forest National le 25 avril.

D’ici là, la DH lui souhaite un bon rétablissement.