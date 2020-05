Il s'intitulera Rough and Rowdy Ways et sera disponible à partir du 19 juin.

Il cachait bien son jeu depuis le début de la pandémie de Covid-19 mais voici que Bob Dylan vient de lever le voile sur ses intentions. C’est bien un album qui se cachait derrière la sortie des deux titres inédits mis en ligne ces dernières semaines par le chanteur américain. Il l’a annoncé en livrant ce vendredi un troisième single intitulé “False Prophet”.

Cela fait huit ans que le Zim n’a plus proposé à ses fans un album composé de morceaux originaux. Le dernier en date remonte à 2008, c’était Tempest, même si entre-temps, il n’a pas chômé avec pas moins de trois albums de reprises (Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) et Triplicate (2017)) et de nombreuses éditions dans la série Bootleg Series.

La patience de ses inconditionnels sera bien récompensée puisque Rough and Rowdy Ways, annoncé pour le 19 juin, sera double si l’on en croit les indications disponibles sur le site de précommande d’Amazon. Le premier disque proposera neuf chansons dont les singles “Fasle Prophet et “I Contain Multitudes”, les titres des autres morceaux restant à ce jour secret. Le second disque sera entièrement dédié à l’épique “Murder Most Foul”, cette longue ballade sans refrain de près de 17 minutes dévoilée fin mars.

À l’écoute des trois extraits déjà disponibles, ce Rough and Rowdy Ways s’annonce comme très bon.

Notons aussi qu’après les innombrables reports de sorties, artistes et maisons de disques semblent s’être fait une raison et décidé que notre été ne se fera pas sans musique. Plusieurs albums très attendus ont été confirmés en plus de celui de Bob Dylan. C’est le cas de Chromatica de Lady Gaga qui sera disponible à partir du 29 mai.