Avec, le chanteur parvient à battre des records.

Chaque nouvelle sortie d’album fait quelque part toujours office d’évènement dans le cas de Bob Dylan. Et ce, d’autant plus après soixante ans de carrière. La semaine dernière, l’icône américaine a livré un 39e opus magistral, Rough and Rowdy Days. Après autant d’années, le public semble encore prêt à suivre à en croire les classements.

Au Royaume-Uni, le disque se classe en première position avec 34 000 exemplaires vendus. Il est talonné par une autre figure des années 1970, Neil Young, qui vient de présenter Homegrown .

