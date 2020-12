Bob Dylan a surpris tout le monde en vendant les droits de toutes ses chansons à Universal. Une affaire estimée à 300 millions de dollars qui en rappelle d'autres parfois bien plus juteuses.

L'annonce a fait l’effet d’une bombe. Le 7 décembre, le New York Times révélait la vente de tout le catalogue de Bob Dylan à la major Universal. Le Zim a cédé les droits de tous ses titres publiés à ce jour, soit plus de 600 chansons, des toutes premières à l’aube des années 60 jusqu’à celles figurant sur l’album surprise Rough and Rowdy Ways sorti cette année.

Un accord colossal évalué à plus de 300 millions de dollars par le quotidien pour qui il s’agit peut-être de la plus grande acquisition de droits jamais effectuée dans ce domaine. Pour le journal, cette transaction fera date dans l’histoire de la musique, même si celle-ci ne couvre pas les morceaux restés à ce jour inédits, ni les prochaines œuvres à créer par l’artiste.