Le chanteur a surpris tout le monde cette nuit. Il n’avait plus sorti de chanson originale depuis 2012.

Malgré les apparences, cela fait des années que Bob Dylan n’avait plus sorti un titre original. Rien depuis 2012 et l’album Tempest, son 35e. Et pourtant, l’impression persiste qu’il est toujours là et bien actif. Il est vrai qu’entre son prix Nobel de littérature, les innombrables disques live, les coffrets et ses trois albums de reprises, Shadows In The Night (2015), Fallen Angels (2016) et Triplicat (2017), il a beaucoup fait parler de lui.

Cette nuit, il a donc pris tout le monde de court en dévoilant une chanson inédite intitulée “Murder Most Foul”. Et il gâte ses fans parce que celle-ci affiche 17 minutes au compteur ! 17 minutes d’une ballade dédiée aux Sixties et ses grands mythes : l’assassinat de JFK, John Fitzgerald Kennedy, Woodstock, le drame d’Altamont (la réponse des Rolling Stones au festival californien où le sang a coulé), les Beatles et d’autres grands noms de la décennie.

Posté sur le compte Twitter officiel du chanteur, le titre s’accompagne d’une dédicace à ses fans remerciés pour leur soutien et leur loyauté, et de quelques précisions sur la chanson qui ne date pas d’hier. “Cet inédit, nous l’avons enregistré il y a déjà un petit temps. Vous pourriez le trouver intéressant.” L’inconnue est de savoir si cette sortie préfigure un nouvel album à venir.

Bob Dylan ponctue son post avec les mots du moment, même aux États-Unis : “Prenez soin de vous, soyez vigilants et que Dieu soit avec vous”. L’allusion à la crise sanitaire du Covid-19 est évidente.