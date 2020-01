Elle a choisi de célébrer l’événement sur la scène de Forest National.

Lara Crockaert est née à Etterbeek le 9 janvier 1970 : Lara Fabian fête aujourd’hui ses 50 ans ! À Bruxelles ! Sur la scène de Forest National !

Le journaliste vieillissant et la chanteuse magnifique. Si je ferme les yeux et que je pense à elle, je me replonge à New York, en 1999, sur la Fifth Avenue, l’artère commerçante la plus prestigieuse du monde. Il y avait là un magasin de musique dont toute la vitrine était 100 % Lara. Rien que des posters géants d’elle…

Je n’en croyais pas mes yeux. Je me revoyais surtout onze ans plus tôt dans sa maison de Ruisbroek chez papa et maman. C’était le 29 septembre 1988. J’étais allé chercher Lara avec ma petite auto.

Ce jour-là, La DH avait ouvert un stand à une foire commerciale sous chapiteau à Wavre. On m’avait demandé d’y amener un artiste. Lara avait chanté à l’Eurovision quatre mois plus tôt. On avait aussi demandé à un journaliste sportif d’y faire venir une vedette. Ce fut Marc Wilmots qui avait 20 ans, qui jouait alors au FC Malines et qui commençait à faire parler de lui.

Lara Fabian et Marc Wilmots, quasiment inconnus, mais à la même table, c’était - il faut l’avouer - assez extraordinaire.