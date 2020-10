Disponible le 22 janvier, il regroupera sur trois CD les deux premiers albums de Fraternity (et, le groupe avec qui le chanteur a collaboré au début des années 70, de même qu’un disque bonus truffé de raretés, qu’il s’agisse d’inédits ou de versions live sur lesquels il donne de la voix et signe même quelques compositions.

Pas de “Highway To Hell” et autres hymnes AC/DCiens dans ce coffret car pour ceux qui l’ignorent, Bon Scott n’a pas commencé par le hard rock. Il a d’abord tâté du rock’n’roll façon Beatles et Rolling Stones avec The Spektors entre 1964 et 1966.

Puis à la pop dite bubblegum avec The Valentines, jusqu’en 1970.

À l'aube des années 70, c'est le rock progressif qu'il explore avec Fraternity, entre 1970 et 1973. Il ne faisait pas que chanter dans cette dernière formation, il est aussi crédité pour la flûte à bec. Voilà qui contarste avec les riffs et solos cinglants des frères Young.

C’est donc cette période particulière de la carrière artistique de Bon Scott que le coffret Seasons Of Change – The Complete Recordings 1070-1974 retrace. À noter que la pochette est parfaitement conforme à ce qui se faisait à l’époque. Vous ne devriez pas avoir de mal à la repérer si vous faites encore partie de ces irréductibles qui se rendent chez les (rares) disquaires ayant encore pignon sur rue.

Tout cela sort chez Cherry Red Records.