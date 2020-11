David Guetta, Armin van Buuren, Dimitri Vegas et Like Mike ou encore Major Lazer, Martin Garrix et même Snoop Dog seront au rendez-vous de ce réveillon "magique" de Nouvel an comme Tomorrowland l'annonce fièrement par communiqué à lire ci-dessous. Une façon de contrer l'annulation de Tomorrowland Winter et la probable annulation de l'édition été 2021 mais aussi d'oublier la morosité ambiante dûe à la crise sanitaire.

"Le 31 décembre, Tomorrowland organise Tomorrowland 31.12.2020, un réveillon magique pour marquer la fin d’une année hors du commun et lancer le compte à rebours avant 2021, apprend-on par communiqué et qui fait suite à un autre festival numérique à succès de la marque (Tomorrowland Around the World) qui s'était tenu l'été dernier. Ce festival numérique unique lors de la plus grande nuit de l’année débutera à 20h00 (8pm) heure locale dans les 27 fuseaux horaires de la planète, donnant aux gens du monde entier, des Fidji à Hawaï, de Tokyo à Santiago, l’occasion de terminer cette année en beauté. Tomorrowland 31.12.2020 réunira plus de 25 des meilleurs artistes internationaux qui se produiront sur 4 scènes hypnotiques dans la toute nouvelle salle de divertissement numérique NAOZ : Armin van Buuren, CamelPhat, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Duck Sauce, Kölsch b2b Joris Voorn (en b2b exclusif), Lost Frequencies, Major Lazer, Martin Garrix, Snoop Dogg aka DJ Snoopadelic et bien d’autres."

La technologie NAOZ, kesako?

"NAOZ est une toute nouvelle salle de divertissement numérique, ouverte toute l’année, détaille le communiqué. Cet univers de divertissement virtuel révolutionnaire et paré pour le futur réunira des musiciens, des artistes et des communautés du monde entier. Elle offrira au public une manière innovante de vivre des concerts et des spectacles numériques grâce à la meilleure technologie en matière de conception 3D, de production vidéo et d’effets spéciaux — le tout dans le confort du domicile et à partir de n’importe quel appareil (PC, ordinateur portable, smartphone ou tablette)."

La vente des billets (avec des packages spéciaux People of Tomorrow) débutera le mardi 17 novembre à 17h00 CET sur tomorrowland.com. Et l'expérience immersive en 3D, telle un jeu vidéo, se tiendra de 20 heures à 3 heures du matin partout dans le monde.