Consacré à la seule tournée américaine du Taulier, Mon nom c’est Johnny donne au grand public une image différente du rocker.

L’image est surprenante, presque saisissante : Bono rendant hommage à Johnny Hallyday. Ça se passe dans le documentaire Mon nom est Johnny qui est disponible depuis ce vendredi dans le commerce. Le film signé Pascal Duchêne, ami intime du Taulier, déjà aux manettes pour des captations à Bercy et au Palais des Sports de Paris en 2006 par exemple, propose une plongée dans les coulisses de la seule et unique tournée américaine de Johnny, en 2014. Et retrace toutes les connexions - et il y en a ! - entre le chanteur et cette Amérique qu’il aimait tant. On y découvre les coulisses de cette tournée pas comme les autres et un Johnny plus intime que jamais. Et c’est diablement instructif.

Reconnaissance internationale

Bono qui rend hommage à Johnny, voilà de quoi clouer le bec à ceux qui affirment que passées les frontières de l’Hexagone ou de la francophonie, le rocker était un parfait inconnu. " Il avait une vraie reconnaissance de la part des autres artistes internationaux, nous confie Pascal Duchêne. Bono avait écrit une chanson pour Johnny. Ça s’appelle "I am the blues". Elle figure sur l’album Le Cœur d’un homme (2007). Paul McCartney était aussi admiratif de Johnny. Je n’ai pas réussi à l’avoir parce que c’était le confinement. L’autre jour, j’ai entendu Sting dire qu’il regrette de ne pas avoir chanté avec Johnny. Johnny ne se vantait de rien. Mais il était conscient de son potentiel et fier de ce qu’il a fait. Il a eu une vie incroyable, il était l’égal de ces gens-là et considéré comme tel par ceux-là."