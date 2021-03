Avant la sortie d’, Booba avait pronostiqué 80 000 ventes pour la première semaine d’exploitation de son nouvel album. Rien qu’en streaming puisque les versions physiques ne seront pas disponibles avant la fin du mois.

Bien que nous n’ayons pas été séduits par ce qu’il affirmait être la meilleure production de sa discographie, force est de reconnaître qu’il fait un carton. Le Duc de Boulogne peut se rebaptiser Empereur de Spotify puisqu’il signe le meilleur démarrage sur la plateforme et cela à l’échelle du monde entier, s’il vous plaît. Devant Kings Of Leons qui effectuaient leur retour et Zarra Larsson…

Vendredi dernier, jour de la sortie d’Ultra, il a enregistré 9,2 millions d’écoutes, un record depuis le début de l’année en France. À l’échelle mondiale, ce sont 13,4 millions d’écoutes qui ont été actées. Et même 14,3 millions si l’on étende l’analyse à l’ensemble de sa discographie. Il fait donc mieux que Damso qui avait déjà placé la barre très haut lors de la sortie de QALF. Son dernier album avait généré 11,3 millions d’écoutes lors de sa première journée de commercialisation.