Outre sa carrière d’acteur et ses histoires d’amour, Brad Pitt s’est également investi depuis des années dans un domaine vinicole en Provence : le château Miraval. Il y produit des rosés qui ont la cote sur les plus belles tables de la planète. Acheté en 2008 pour la coquette somme de 25 millions d’euros par le couple Angelina Jolie-Brad Pitt, l’endroit est tout simplement féérique sur les hauteurs de la côte d’Azur entre Aix-en-Provence et Fréjus.

Après leurs divorce, l’actrice n’a pas tenu à conserver ses parts et les a récemment vendues à "Tenute del Mondo" mais l’acteur continue, lui, à investir l’endroit pour en faire un lieu incontournable. Il a décidé de faire revivre un studio d’enregistrement célèbre qui a connu de belles heures de gloire.

Studio Miraval, qui sera rebaptisé Studio One dès son ouverture dans le courant de l’année 2022, a été créé en 1977 par le premier propriétaire, le pianiste et compositeur français Jacques Loussier. Au fil des années, grâce à une réverbération très recherchée, il y a enregistré des artistes de renommée mondialecomme Sting, AC/DC, Pink Floyd pour l’historique album The Wall sorti en 1979 ou encore Cure, Sade ou Téléphone.

Aujourd’hui, les travaux battent leur plein pour faire revivre l’endroit. Pour l’occasion, Brad Pitt s’est associé à Damien Quintard, célèbre compositeur, ingénieur du son et producteur français.

Dès cette année, les artistes pourront travailler tout en sirotant le rosé de Provence de l’acteur oscarisé.