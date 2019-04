C’était il y a 15 ans, les 16 et 17 novembre 2004. Maurice Béjart présentait pour la première fois à Bruxelles, au Cirque royal, des extraits de son spectacle Brel et Barbara, avec, dans les rôles titres, Gil Roman et Elisabet Ros. À cette époque, cela fait déjà dix-sept ans que le danseur et chorégraphe français a quitté Bruxelles (en 1987) pour s’installer sur les hauteurs de Lausanne, en Suisse, avec sa compagnie désormais devenue Le Béjart Ballet Lausanne (BBL) (anciennement Ballet du XXe siècle). Mais les liens entre l’artiste et notre capitale, où il vécut pendant 27ans (de 1960 à 1987), sont indéfectibles. Ses années bruxelloises ont été les plus fastes : il y a produit quelque 250 créations (sur un total de 370 !), principalement accueillies dans trois salles (La Monnaie, Forest National et le Cirque royal).

Le Cirque royal, une salle plus intimiste

Aujourd’hui, c’est avec bonheur et émotion que Gil Roman, directeur artistique du BBL depuis la disparition de Maurice Béjart en 2007, revient avec (...)