Musique Le guitariste de Queen réédite son premier album solo, Back To The Light. Et lève le voile sur les projets du groupe.

En s’amusant avec Instagram, Brian May, 74 ans, a fait un constat désespérant. Si les titres de Queen sont disponibles pour les fans, ceux qu’il a produits en solo restent introuvables. Ils le sont depuis des années, indisponibles sur les plateformes de streaming et épuisé depuis des lustres en CD et en vinyles. Il a donc profité du confinement et du temps qu’il offrait pour plonger la tête la première dans ses archives et rééditer sa première aventure en solitaire : Back To The Light, sorti en 1992.

Depuis Londres, presque les pieds dans l’eau en raison des inondations, il s’est confié à La DH, avec ce flegme so british qu’on lui connaît. "Ces albums n’existaient tout simplement plus, dit-il. J’avais le temps de bien remastériser les titres, de retravailler la pochette, de concevoir un beau coffret et d’écrire des textes intéressants pour l’accompagner. J’ai pris le soin de faire un objet qui, je l’espère, pourra être chéri par la nouvelle génération. Je souhaite que les gens puissent s’asseoir confortablement le soir venu et l’écouter d’une traite. Vivre le voyage que je leur propose, celui qui part des ténèbres vers la lumière."

Ce disque est né pendant une période compliquée ?

"C’étaient les moments les plus horribles de ma vie. Je venais de perdre Freddie (Mercury, NdlR), Queen, mon père, mon mariage et mes enfants dans la foulée. Je ne voulais plus quitter mon lit ou alors pour me jeter du haut d’un pont. C’est la musique qui m’a sauvée. Et Cozy Powell, le plus grand batteur rock de tous les temps à qui je dédie cette réédition. Lors de chaque journée passée ensemble à faire de la musique, je me sentais porté."