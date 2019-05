L’icône des années 60 publie un coffret inédit rassemblant la quasi-totalité de ses morceaux.

Dde "La Madrague" à "Harley Davidson", en passant par "Nue au soleil", "Tu veux ou tu veux pas", "Je t’aime, moi non plus" mais aussi "Bonnie and Clyde" avec Serge Gainsbourg ou encore "Le Soleil de ma vie" avec Sacha Distel. Mais pas question pour l’ancienne muse de la Nouvelle Vague de 84 ans de renouer avec la chanson.

"Jamais je ne regarde ni mes films, ni mes chansons ! C’est du passé, a déclaré BB au micro de RTL. Mais je trouve que je chantais bien et je n’ai pas changé d’avis. Je chante bien, je ne chante pas d’une façon extraordinaire, mais je chante à ma façon. Un peu impertinente, un peu rigolote, un peu insouciante, un peu comme j’étais… Je n’ai pas du tout envie de chanter. Parce que d’abord, j’ai cassé ma voix à force de crier après mes chiens. Et bon, je suis une dame d’un certain d’âge. Mais je ne regrette jamais rien."