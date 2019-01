Il y a vingt ans, jour pour jour, paraissait… Baby One More Time, le premier album de Britney Spears. Depuis ce 12 janvier 1999, il était écrit que le joli petit minois tout droit sorti du Mickey Mouse Club de Disney Channel - comme Christina Aguilera, Justin Timberlake et tant d’autres - ne serait pas l’incarnation du tube d’un jour mais un véritable phénomène de l’industrie musicale.