Les premiers noms de l’édition 2020 du BSF sont connus. Il y a du beau monde à l’affiche, à commencer par Lomepal.

En lice pour les titres d’Artiste masculin et Album de l’année avec Jeannine lors des Victoires de la musique programmées ce vendredi 14 février, le rappeur français se produira sur la place des Palais le dimanche 23 août. Après son concert sold-out à Forest National l’an dernier, il fera à nouveau parler toute sa science de la scène avec ses titres salués par tous, tant dans les rangs du hip hop que de la pop, et même de la chanson française.

Ce même jour et sur la même scène se produira Thérapie Taxi. Devenus incontournables avec leur tube Hit Sale sur lequel ils avaient convié Roméo Elvis, ils défendront leur nouvel album Cadavre exquis sans manquer de mettre le feu dans le public comme ils en ont l’habitude depuis trois ans désormais. On se prend même à rêver d’une apparition de Roméo Elvis à leurs côtés puisqu’ils joueront sur ses terres. Et pourquoi pas d’un featuring improvisé avec Lomepal puisque les Parisiens sont des adeptes du rap.

La veille, le samedi 22 août, le public de la place des Palais aura rendez-vous avec Morcheeba. Fer de lance du trip hop à la fin des années 90, le trio britannique porté par la voix envoûtante de sa chanteuse Skye Edwards a depuis mâtiné sa musique de nombreuses autres influences qui vont du blues au hip hop en passant par l’électro.

Quatrième nom dévoilé ce vendredi : Bon Entendeur. Le duo français est attendu sur le Mont des Arts le jeudi 20 août où il distillera son improbable melting-pot de chansons françaises estampillées sixties et seventies mâtinées de hip hop, de funk et autres sonorités électros.

Cette 19e édition du BSF se déroulera à Bruxelles du 19 au 23 août. Les pass de 5 jours sont à 75 euros en prévente (95 euros sur place) et ceux d’un jour proposés à 35 euros (45 euros sur place). Le festival est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans à condition que chacun d’eux soit accompagné par un adulte.