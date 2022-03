"Bien sûr, il y a Berlin, Londres et Amsterdam. Mais aujourd’hui on ne peut plus passer à côté de Bruxelles", entame Lucas Vandervelde. "Regardez un peu tout ce qu’il y a chez nous."

Trois semaines avant l’ouverture du Listen Festival, qui proposera une très large gamme d’artistes de musique électronique dans une dizaine de lieux bruxellois, du 31 mars au 3 avril, son directeur artistique est en ébullition. "Notre affiche s’est construite sur le terrain. Pour rendre justice à la diversité de la scène électronique bruxelloise, nous ne l’avons pas conçue nous-mêmes, mais en collaboration avec de nombreux curateurs."