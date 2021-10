On vous en parlait cette semaine, Angèle va dévoiler son nouveau single cette semaine. La chanteuse vient même de le confirmer officiellement, même s'il n'y avait plus beaucoup de doutes. "Bruxelles je t'aime" sera le premier titre de son nouvel album, trois ans après la sortie de "Brol".

Dans l'extrait vidéo diffusé, on la voit chanter dans un train, et on imagine qu'il pourrait s'agir du clip de la chanson. Angèle donne rendez-vous à ses fans ce jeudi à 17h. Un nouveau single que vous pourrez bien évidemment découvrir sur DH.be !