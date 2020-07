Décidement, plus rien ne peut les arrêter. Les sept garnements de BTS forment sans conteste l’un des plus grands groupes du moment. Notamment grâce à leur communauté de fans très active sur Internet, ils n’en finissent pas de battre des records. Plusieurs de leurs performances sont d’ailleurs reprises dans le livre Guiness des records de l’édition 2020. Ils ont notamment atteint le premier million d’abonnés sur TikTok en seulement trois heures, ont réussit l’exploit de placer deux albums au sommet du classement Billboard en un an et leur album Map of the Soul : Persona est l’album le plus vendu en Corée du Sud.

Cette fois-ci, c’est leur incroyable pouvoir de rassembler les foules que Guiness souligne. En effet, suite à la pandémie et à leur tournée annulée, le groupe de K-Pop a donné un grand concert en ligne. Diffusé le 14 juin dernier, Bang Bang Con : The Live a rassemblé 756 000 personnes issues de 100 pays différents. Des chiffres qui donnent le tournis en sachant que l’événement était payant. Les fans ont dû débourser une vingtaine d’euros.

Plus fou encore, leur dernier opus Map of the Soul : 7, sorti en février dernier , est l’album le vendu cette année dans le monde entier. Selon Forbes, plus de cinq millions d’exemplaires ont été écoulés. Les ventes physiques sont également impressionnantes avec 528 000 disques vendus aux États-Unis.