Les empereurs de la K-pop dans le monde font recette. Le groupe sud-coréen affole les compteurs de YouTube.

Les Sud-Coréens de BTS ont encore frappé très très fort avec la sortie de leur nouvel album, disponible depuis une semaine. Non seulement Map of Soul : 7 avait été précommandé à plus de 4 millions d’exemplaires avant même d’être commercialisé, mais il s’est aussi rapidement hissé en tête des charts un peu partout. C’est le cas en France et probablement aux États-Unis suivant les estimations du Billboard dévoilées lundi dernier. En Belgique par contre, il échoue sur la deuxième marche du podium derrière Vitaa &S limane selon le classement officiel de l’Ultratop.

Sur YouTube, les chiffres du groupe fer de lance de la K-pop sont tout aussi impressionnants. Les clips qui accompagnent cette sortie accumulent les millions de vues sur la plateforme de Google. Le film chorégraphié dévoilé la semaine dernière en a totalisé 100 millions en sept jours...

Et si ce nombre vous paraît déjà colossal, ce n’est encore rien au regard du succès du clip du titre "On". Lors de sa mise en ligne jeudi dernier à 16 heures, 1,54 million de personnes l’ont écouté simultanément sur YouTube, du jamais-vu ! En 24 heures seulement, il avait déjà été vu plus de 45 millions de fois et avait suscité plus d’un million de commentaires sur la plateforme YouTube.

L’ombre du coronavirus

C’est énorme mais toujours moins que le record que les Sud-Coréens détiennent déjà avec "Boy With Luv", révélé l’an dernier. Celui-ci a enregistré 74,6 millions de vues en un double tour d’horloge !

Seule ombre au tableau pour BTS : le groupe a été contraint d’annuler ses quatre dates programmées en avril au Stade olympique de Séoul en raison de l’épidémie de coronavirus, la Corée du Sud étant actuellement le pays le plus touché derrière la Chine.