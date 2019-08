Les vacances du septet coréen ont été annoncées de manière officielle, un fait rare dans l’univers de la K-Pop.

Pour la première fois depuis 2013, le groupe sud-coréen va s’accorder "une longue période de repos". Les sept jeunes artistes prennent habituellement congé pendant quelques jours, voire deux semaines maximum. Cette année, ce sont près de deux mois de break qu'ils vont s'accorder puisque leur retour scénique est prévu le 11 octobre en Arabie Saoudite où ils sont attendus dans le cadre de leur tournée mondiale “Love Yourself”. Leur agence, Big Hit Entertainment a fait cette annonce sur Twitter, en expliquant que cette trêve leur permettra de se détendre et leur donnera “l’opportunité de profiter de la vie ordinaire de jeunes dans la vingtaine, même si ce n’est que brièvement”.

Les rois de la K-Pop enchaînent les concerts partout dans le monde depuis août dernier et remplissent les plus grands stades. Et tout cela, sans interruption. Un break que les fans de BTS estiment bien mérité. “Je suis très heureuse pour eux, mais tout particulièrement pour le fait que leur agence ait insisté sur le fait que les activités des membres seraient “du temps privé” et qu’ils ne devaient donc pas être dérangés lors de leurs déplacements”, assure Liviah, 30 ans, l’une des administratrices de la fanbase “Army France”. Un temps que les aficionados du groupe vont consacrer à écouter leur discographie, voter pour les cérémonies, établir des théories sur le “Bangtan Universe” (un univers fictionnel basé sur les membres du groupe) ou encore lire les livres recommandés par BTS. Mais surtout se “préparer émotionnellement pour le prochain album”. La communauté aimante et dévouée a même lancé le hashtag #RestWellBTS (Bon repos BTS), largement repris et partagé sur Twitter.

Un rythme de vie effréné

Dans l’univers de la K-Pop, congé et vacances ne font généralement pas parti du vocabulaire. Les jeunes artistes, souvent recrutés vers l’âge de 12 ou 13 ans et formés intensément pendant quelques années, sont poussés dans leurs retranchements par leur management. L’une des anciennes stars de ce style musical, Kim Jong-Hyun du groupe SHINeee s’est suicidé en 2017 en confiant : "Je suis cassé de l’intérieur. La dépression qui me ronge doucement m’a finalement englouti tout entier.” Leur rythme de vie est frénétique, c’est pourquoi l’annonce officielle émise par l’agence est plutôt exceptionnelle. “Je ne me souviens pas avoir lu d’annonces similaires de la part d’autres agences concernant un repos de quelques semaines de leurs artistes. Big Hit Entertainment est une agence qui a beaucoup de respect pour la santé et le travail de ses artistes, note Liviah. Leur laisser du temps pour eux en est une preuve, même si les ARMYs (nom donné à leurs fans, NdlR) savent bien que BTS sont passionnés par ce qu’ils font et qu’ils vont quand même travailler pendant leurs vacances.. ”

Même si leur absence se fera sentir, les fans relativisent. “Le fait qu’ils prennent un peu de repos loin des caméras est plus une joie qu’une déception pour nous. Nous sommes heureux qu’ils puissent profiter d’autres aspects de la vie sans avoir de caméras qui leur tournent autour. Il y a énormément de contenu déjà disponible sur le Net, et nous-même avons d’autres loisirs”, assure Laura.