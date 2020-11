Les cérémonies de remises de prix continuent dès lors de prendre place, comme les NRJ Music Awards qui se tiendront le 5 décembre prochain ou les MTV EMA qui ont eu lieu ce dimanche soir pour récompenser le meilleur de la scène européenne.

Pour la deuxième année consécutive, le grand gagnant de la soirée est le groupe sud-coréen BTS. Les sept membres remportent notamment le prix de la meilleure chanson avec « Dynamite ». Sorti en aout dernier, leur premier titre entièrement en anglais a tout de suite été un succès planétaire avec plus de 100 millions de vues en 24h sur YouTube. Il leur aura également permis de décrocher pour la première fois la première place des charts américains. Ils empochent également le prix du meilleur groupe, de la meilleure fanbase ainsi que du meilleur concert virtuel.

Nommée à sept reprises, Lady Gaga remporte le prix de la meilleure artiste et celui de la meilleure artiste américaine. La chanteuse vient de publier son sixième album, Chromatica, dont sont extraits les tubes « Rain On Me » et « Stupid Love » avec Ariana Grande. Little Mix, Coldplay, Doja Cat ou encore Cardi B ont également été couronnés.

Les MTV EMA remettent également des prix spécifiques à chaque pays européen. Pour la Belgique, ce n’est autre qu’Angèle qui remporte la mise. En France, le choix est peut-être plus inattendu avec M. Pokora qui gagne la catégorie face à Soprano, Vitaa et Slimane, GIMS et Aya Nakamura. L’artiste française la plus écoutée dans le monde a d’ailleurs tenu à réagir sur son compte twitter. "Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10", a-t-elle écrit avant de supprimer son message. L'interprète de "Tombé" n'a pour le moment pas répondu à ce tacle, préférant se réjouir de cette victoire.