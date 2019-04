Telle une météorite, Angèle poursuit sur sa lancée supersonique avec son nouveau clip.

En quatre jours, "Balance ton quoi" a déjà enregistré plus de six millions de vues. Elle y revendique son engagement féministe non sans humour en se glissant dans le(s) costume(s) d’une prof de l’Anti-Sexism Academy qui enseigne aux hommes que non, ça veut dire non. Dans sa ligne de mire, un certain Pierre Niney qui s’est manifestement prêté au jeu avec plaisir.