C’est du jamais vu en Belgique. Jamais aucun artiste n’avait jusqu’ici ouvert à la vente des places pour trois concerts au stade Roi Baudouin. Des options avaient été envisagées par d’autres chanteurs ou groupes précédemment, sans qu’elles ne se concrétisent. Coldplay est passé à l’acte ce vendredi matin. À peine les tickets pour les dates des 5 et 6 août étaient-ils mis en vente qu’un troisième concert était annoncé pour le 8 août, dans le cadre de leur tournée mondiale.

D’après des témoignages recueillis par la DH, certains acheteurs, dès 10 h 15, soit un quart d’heure après l’ouverture de la billetterie, n’avaient déjà plus le choix que d’opter pour le show du 8 août. Et encore, sans trop avoir la possibilité de sélectionner la catégorie de prix souhaitée. Et moins de trois heures plus tard, tout était complet. Il n’y a plus un billet de libre pour assister à l’un des trois concerts de Coldplay chez nous l’été prochain.

Il est cependant possible de s’inscrire sur une liste d’attente via le site www.ticketmaster.be. Les organisateurs recommandent aux fans de le faire. En cas de désistements, des tickets sont remis en vente. Il arrive aussi qu’un certain nombre de places soient commercialisées plus tard afin de couper l’herbe sous les pieds du marché noir. Et qui sait, si la demande est-là, ce qui serait tout bonnement impenssable, un quatrième concert pourrait peut-être avoir lieu si le stade est disponible, tout comme le groupe.

Le succès de la tournée mondiale de Coldplay n’est pas que Belge. En France, le groupe a aussi ajouté un troisième Stade de France à son programme.