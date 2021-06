C'est inespéré, les festivals de l'été reprennent vie après avoir connu toutes les émotions Musique Louise Hermant et Valentin Dauchot © Belga

Cette fois ça y est ! Nous y sommes : les festivals s’apprêtent à faire leur grand retour. Après des mois sans musique live ou presque, les fêtards et mélomanes vont enfin regoûter aux joies de la scène et de la musique partagée. Certains événements et non des moindres ont malheureusement dû renoncer à leur édition 2021 comme Dour, Les Ardentes, le BSF ou Couleur Café, prévus trop tôt durant l’été, trop dépendants de leurs affiches internationales ou trop difficiles à réorganiser en version Covid sans réelles perspectives. D’autres se sont adaptés tant bien que mal et proposeront des éditions revues et distanciées.