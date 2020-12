C'est une certitude, cette année, Noël aura un goût de trop peu. Trop peu de familles, trop peu des autres, trop peu de câlins. Trop peu de cadeaux, probablement aussi.

Qu’à cela ne tienne, les deux doux dingues des Daft Punk ont pensé à vous. En toute discrétion, comme si de rien n’était, ils refont surface après ne plus rien avoir sorti ou presque depuis 2013 et l’album Random Access Memories ! À l’occasion du dixième anniversaire du film Tron : Legacy dont il a signé la bande originale, le duo propose une version Deluxe de cette dernière disponible depuis vendredi dernier.

Neuf titre bonus

Au programme de cette Complete Edition, neuf titres supplémentaires, soit 24 minutes qui s’ajoutent aux 22 morceaux originaux. Non pas des inédits mais de chansons rares, circulant la plupart du temps sous le manteau. On y trouve, par exemple, “Castor”, “Sunrise Prelude” et “Reflections”. Ou encore “Father And Son” et “Outlands, Part II” qui ne s’écoutaient que sur les plateformes iTunes et Apple Music. Ou encore, “Sea Of Simulation”, chanson bonus réservée à ceux qui avaient acheté le disque via Amazon. Seul manque à l’appel “Computerized” réalisé avec Jay-Z. Le titre avait été remplacé par “Derezzed” dans la B.O. parce qu’il était trop rap pour le film.

En route pour un vrai retour ?

Ce retour en catimini va évidemment alimenter copieusement la rumeur d’un vrai come-back sur le devant de la scène pour Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Reste à savoir quand il aura lieu.

En juillet dernier, Mitchell Leib, le président de Music&Soundtracks chez Disney, laissait entendre dans un podcast, que Tron pourrait bénéficier d’un troisième volet. Le script serait phénoménal selon ses dires mais rien n’a été confirmé. La faute peut-être à Daft Punk. Car Mitchell Leib a été très clair, la “bonne et première chose à faire est de ramener Daft Punk et de voir s’ils veulent (revenir)”. Et cela avant même de contacter Joseph Kosinski, réalisateur de Tron : Legacy.

En attendant, il vous reste à vous jeter sur cette version Deluxe de la B.O. du film. Si vous êtes préssés, oubliez d’ores et déjà l’édition vinyle et ses visuels inédits qui est en rupture de stock. Rendez-vous sur les plateformes de streaming où tous les bonus sont désormais disponibles.