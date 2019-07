L'événement se déroulera le 30 novembre prochain en Suisse, et plus précisément à la St. Jakobshalle de Bâle, d'une capacité de 12.000 places.





"Le contrat est signé de mon côté, il ne reste plus que la signature de Kaaris pour que le combat ait lieu", a écrit Booba sur son compte Instagram.





Le rapper de Sevran n'a pas tardé à répondre lui aussi via les réseaux sociaux : "On a reçu ton torchon hier à minuit et il est signé, arrête de mentir aux jeunes". Ambiance.





Il ajoute : "Je suis amusé par la clause ajoutée. Celle sur le débordement : 'S'il y a un débordement d'un côté ou de l'autre, il faudra payer 100.000 euros.' Je ne vais rien payer du tout."