Le festival se tiendra sur deux jours: les 16 et 17 juillet 2021. Plusieurs artistes ont déjà confirmé leur présence à cette édition. Parmi eux, on retrouve Armin van Buuren, Adam Beyer, Claptone, Nicky Romero et Tale Of Us. Pour cette nouvelle édition, le festival rouvrira les portes de Pãpiliõnem, l'île virtuelle qui avait déjà accueilli en 2020 des visiteurs venant des quatre coins de la planète. "Cette île magique proposera de nouvelles scènes toujours plus étonnantes spécialement conçues par l'équipe de création et les artistes 3D derrière Tomorrowland", promet l'organisation du festival.

A la suite de son adaptation au monde virtuel, Tomorrowland avait obtenu plusieurs récompenses ces derniers mois: les Favorite Website Awards (qui récompensent les meilleurs développeurs, designeurs et agences web du monde) pour l'édition du mois de juillet 2020, un Webby d'honneur (prix international récompensant l'excellence sur internet) pour l'édition du 31.12.2020 célébrant le Nouvel An ainsi qu'un Bilboard Change Agents pour les capacités d'innovation et de rapidité dont les fondateurs du festival ont su faire preuve. L'organisation invite donc les festivaleirs "à sortir leurs plus belles tenues de festival, installer des tentes et inviter leurs proches pour un barbecue avec la meilleure des musiques et un festival fabuleux".

La billetterie sera ouverte jeudi à partir de 15h00.