"Le message est d’aller au top de soi-même et non de revenir au top, assure la célèbre interprète de "Et c’est parti", "Parle-moi" ou "Comme un roc". Ça parle de dépassement, de confiance et de détermination. S’élever vers le top ici et ailleurs. Après, il y a différentes lectures. C’est pour cela que j’aime jouer avec les mots."

Dans son clip Top , la symbolique y est d’ailleurs très forte avec la présence de Sarah Ourahmoune, championne du monde et vice-championne olympique de boxe anglaise. "Elle a le même parcours que moi, poursuit la chanteuse de 46 ans. Elle est championne du monde au moment où elle arrête sa carrière. Elle a tout eu puis elle a fait un bébé. Et au moment où elle accouche, une première dans l’histoire de la boxe féminine, la boxe anglaise va être présente aux JO. À part son mec, personne n’y croyait, ni ne la soutenait. Elle se prépare durant deux ans et elle va en finale des JO contre vents et marées. Donc, au moment où c’était fini (...)