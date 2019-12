Jonathan Krego a décidé de reprendre le tube international de la chanteuse de manière plutôt originale en modifiant le texte afin qu'il parle à monsieur et madame Tout-le-monde.

Le visage de Jonathan Krego n'est pas totalement inconnu. Il avait en effet participé à la saison 7 de "The Voice Belgique" où il avait même atteint les "lives".



"Y’a encore trop de gens qui ont du mal à comprendre ce que Aya Nakamura raconte dans ses chansons. Du coup, j'ai fait une cover de Djadja, en français soutenu, pour les nuls", écrit le chanteur sur son compte Twitter.



Ainsi, "J'entends des bails atroces sur moi" devient par exemple "Vous diffamez à mes dépens", "Djadja" se transforme en "Jean-Jean" et le prosaïque" genre en Catchana baby tu dead ça", laisse sa place à "la levrette vous la vîtes dans vos rêves".

La cover cartonne actuellement sur la Toile et le chanteur a tenu à remercier les internautes pour cet engouement et a précisé qu'il admirait Aya Nakamura et son œuvre.



"Ça me fait super plaisir que vous kiffiez ma cover ! N’oubliez juste pas que j’aurais pas pu la reprendre si c’était pas une chanson que j’adore à la base, texte y compris. Aya est une super artiste et c’est pas parce qu’on aime pas qu’on peut être irrespectueux", explique l'artiste.