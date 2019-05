Musique Ça plane pour Plastic Bertand ! Le chanteur belge vient d’être honoré par le Manneken Pis et il va sortir un double album.

"C’était génial et formidable, sous ce soleil et avec les Bruxellois, nous confie le chanteur de 65 ans quelques minutes après avoir découvert le Manneken Pis vêtu de son costume rose mythique. C’était tellement énorme, j’en frissonne encore. Mais c’est ça la Belgique ! Ça fait chaud au cœur, j’en ai encore les mains qui tremblent."

Connu pour son tube planétaire "Ça plane pour moi" (mais dont le véritable interprète est le compositeur Lou Deprijk), Plastic Bertrand ne se rendait pas compte de l’engouement qu’il pouvait encore avoir dans son propre pays. "Il est vrai que je voyage encore beaucoup mais, pour moi, la Belgique et Bruxelles sont très importants. J’ai toujours gardé ma famille et mes affaires ici. Comme je bouge tout le temps, je ne me rends pas compte du truc… et puis, finalement, c’est là que cela se passe, où je suis né. Et la Ville de Bruxelles me rend un honneur incroyable ! Je suis très très très touché."