Terminées les supputations, le doute n’est plus permis, même pour les plus sceptiques. Vos oreilles vont bientôt saigner avec le retour d'AC/DC. Après les photos de l’enregistrement d’un clip qui ont “fuité” sur le site officiel avant d’être retirées, le groupe a publié un court teaser, 9 secondes, mais qui en dit long. On y voit l’éclair rouge, symbole de la formation australienne, qui s’illumine avec des bruits de mise sous tension d’appareils électriques. Pas un mot, pas un sous-titre, mais le message semble clair : les amplis sont branchés et ça va déménager.

Toutes les illustrations des réseaux sociaux d’AC/DC ont également été modifiées avec cet éclair rouge et une mention : Are you ready ? PWR UP, ce qui signifie “Êtes-vous prêts ? Allumage”. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les sites des fans qui y voient déjà le titre du nouvel album qui, toujours selon la rumeur, serait prévu pour la fin du mois de novembre.

Le nouveau site (https://pwrup.acdc.com) ne laisse lui planer aucun doute sur le line up du groupe. Angus Young est toujours bien à la manœuvre tandis que Brian Johnson est de retour au chant. C’est également Phil Rudd qui est derrière la batterie et le neveu d’Angus, Stevie Young, qui prend en main la seconde guitare. Et tout ce beau monde est épaulé à la basse par Cliff Williams.