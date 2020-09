Le texte fait mouche à chaque ligne. “C’est possible, on peut se réveiller en Bigflo et Oli”, s’interrogent Caba et JJ avant d’y voir certains avantages : “Ça me va pas si mal la richesse/Quand j’ai vu mon compte, j’ai halluciné/Je ne change plus de corps, non, c’est décidé”.

De leur côté, les Toulousains se réveillent avec la gueule de bois. Devant le miroir, l’un se dit “merde, j’suis le gros”, l’autre “moi, je suis le maigre, ça ne me change pas trop”. “J’ai la gorge en feu/Fumer, je n’ai pas l’habitude”, enchaînent-ils avant de se demander où sont passées les thunes de leur compte en banque et de se dire "ça va faire bizarre de refaire la tournée des p'tites salles/Mais au fond, c'est pareil/C'est le pote, le rap, le freestyle".

Tout cela est évidemment bourré d’autodérision de part et d’autre et tout ce beau monde s’en est manifestement donné à cœur joie sur le plateau de tournage. L’introduction du clip explique le pourquoi du comment : “Il faut que mes deux petits protégés gagnent en maturité. Et les deux vieux Belges doivent enfin s’assagir. Un changement de corps s’impose”.