Calogero offre un inédit au personnel soignant © Reporters / Abaca Musique CVD.

Confiné chez lui comme près d’un milliard de personnes dans le monde, Calogero s’occupe comme il peut. Et en l’occurrence utilement. Sur sa chaîne YouTube, il a dévoilé un titre inédit interprété au piano dont le texte a été écrit en compagnie d’un certain Bruno Guglielmi. Intitulée "On fait comme si", cette chanson est destinée à venir en aide au personnel soignant en première ligne dans la lutte contre les ravages et la propagation du Covid-19. "On aimerait que cette chanson serve à quelque chose, alors on a décidé de verser tous nos droits et toutes les recettes de cette chanson au personnel soignant", a-t-il dit. Le morceau sera disponible à la vente le jeudi 26 mars.