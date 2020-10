Les tickets seront en vente à partir du 22 octobre à 11h sur le site des Ardentes

Alors que la saison des festivals n'a pas pu avoir lieu cet été suite à la crise sanitaire, le festival liégeois frappe fort pour rattraper le temps perdu. Cardi B, l'une des chanteuses les plus demandées au monde sera présente le 11 juillet prochain. Cela sera sa seule date en Belgique pour l'été 2021. Elle se produira aux côtés de Damso, DJ Snake, PNL, Future, Ninho, Burna Boy ou encore Niska. L'affiche s'annonce décidément de plus en plus alléchante. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de rap et de hip-hop.