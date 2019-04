"La chanson ne me manquait pas, franchement", confesse Caroline Loeb, vêtue d’une tenue très rock’n’roll, à l’affiche du Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier et bientôt au festival d’Avignon cet été avec la pièce Bye Bye Tristesse. "Je n’avais pas tourné la page mais je faisais autre chose. J’étais très très prise par le théâtre et j’en suis très heureuse d’ailleurs. Mais, pour le coup, Sagan m’a vraiment donné envie de refaire un album et de rechanter des chansons !"

Un disque qui résonne comme une suite de son spectacle Françoise par Sagan que l’auteure du livre Has Been rejouera en novembre prochain au théâtre de la Toison d’or à Bruxelles. "Je le joue depuis trois ans maintenant et donc plus de 300 fois. En faisant ce spectacle, j’ai découvert que Sagan avait écrit des chansons et je l’ignorais. Je me suis alors dit : mais pourquoi je n’en referais pas un album ? Car j’aime ça, coécrire des chansons et être en studio."

Dans ce disque, vous ne décrivez pas l’écrivaine telle qu’on la connaît… Notamment par son penchant pour la drogue et sa bisexualité.

(...)