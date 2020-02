Au milieu des années 2000 déferle le phénomène Carly Rae Jepsen. Son hit "Call Me Maybe" truste les charts du monde entier pendant des semaines, puis au tour de "I Really Like You" de réussir le même tour de force. Elle est sans aucun doute l’une des figures les plus importantes de la musique pop pour cette dernière décennie. Elle se produira pour la première fois en Belgique cette semaine pour défendre son dernier album aux sonorités 90’s et 70’s, Dedicated. Une étape qu’elle considère comme l’un des "points culminants" de sa tournée étant donné les bons souvenirs qu’elle garde de ses vacances au plat pays avec ses parents quand elle était adolescente, à manger du chocolat et à se promener dans les rues de Bruxelles.

Vous êtes à la fois considérée comme une icône et comme une outsider. Comment cela se fait-il ?

