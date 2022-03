Ce fan dont Enrico Macia a honte Musique Pierre-Yves Paque © BELGAIMAGE

Après que les candidats de Pékin Express ont découvert que la radio kirghize passait les tubes ("Les Filles de mon pays", "Suzy", etc.) du "Petit Enrico", voilà une autre information insolite sur les tubes de Gaston Ghrenassia, de son vrai nom algérien. Enrico Macias a révélé à 50 Minutes Inside (TF1), qui réalisait un portrait pour ses 60 ans de carrière, être l’idole d’une personnalité très décriée. "On m’a appelé, un matin, pour me dire ‘Vous avez vu les informations ?’, raconte le chanteur de 83 ans. Puis on m’a dit ‘Il y a Ben Laden qui est fan de vous’, ce n’était pas un canular, on avait vu des disques de moi planqués dans ses cachettes. Je n’en revenais pas, mais je n’étais pas fier de tout.