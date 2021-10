De retour avec Merci pour le regard, son premier album de chansons originales en 10 ans, Sylvie Vartan sera en concert à Uccle le 22 novembre.

En 2013, Sylvie Vartan s’envolait pour Nashville sur un coup de tête, pour y enregistrer un disque de country rock. "On en parlait, comme ça, un matin", se remémore-t-elle, "et j’ai eu envie d’y retourner, d’y aller à l’instinct, au désir, comme toujours depuis le début de ma carrière." Deux ans plus tard, l’interprète s’offrait un Best Of pour célébrer en beauté cette longue et riche carrière entamée en 1962 alors qu’elle n’avait que 16 ans. "Je n’étais qu’une enfant" assume l’intéressée, une ado au cœur tendre lancée à toute vitesse dans la folie des années yéyés avec son "copain" Johnny Hallyday, qui vient tout juste de lui être présenté et deviendra bientôt son fiancé.

Soixante ans plus tard, on la pensait rangée. Mais à 77 ans, Sylvie Vartan semble insatiable, passionnée. En 2018, l’icône devenue grande dame célébrait une dernière fois le talent de Johnny en reprenant vingt ans de vie et chansons communes quelques mois après le départ de ce dernier. La pandémie passée, la revoilà chantant la vie et l’amour sur un nouvel album de chansons originales, le premier en dix ans, intitulé Merci pour le regard.

Il y en a eu des regards en 60 ans de carrière… Parfois trop, parfois pas assez ?