C’est depuis son lit, et parce que, bien malgré elle, l’information avait commencé à fuiter dans la presse, que Cécile Djunga a donné de ses nouvelles à ses followers, via son compte Instagram. Dans un premier post, elle souligne qu’elle ne voulait inquiéter personne et qu’elle ne se sentait pas en état de communiquer. Mais puisque les médias ont diffusé l’info… Plus loin, c’est dans une vidéo, la tête sur l’oreiller mais toujours souriante qu’elle explique : “J’espère que vous allez mieux que moi. Voilà, vous l’avez compris, j’ai le Covid. Ça y est, j’ai chopé ce virus de merde. Pas gai, vraiment pas gai. Déjà, Dieu merci, je ne suis pas à l’hôpital, je suis chez moi. Merci beaucoup pour tous vos messages. Je vais beaucoup mieux, je n’ai plus de fièvre, j’arrive à vous parler, c’est chouette mais j’en ai vraiment chié. Continuez à bien vous protéger parce que ce virus, c’est trop de la m…” Cécile conclut par un désormais traditionnel “Prenez soin de vous”.

Après avoir été testée négative une première fois, la comédienne, humoriste et présentatrice a donc été rattrapée par la maladie. Le spectacle qu’elle devait jouer le 17 octobre à Joué-les-Tours, En France, a été annulé. On lui souhaite de se rétablir au plus vite.