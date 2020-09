Lors de mariages ou autres festivités, difficile de passer à côté du titre de Kool And The Gang "Celebration". Enorme hit des années sorti en 1980, elle sera la seule chanson du groupe à se placer en tête du Billboard pendant deux semaines. Toutefois, son succès va perdurer bien au-delà des classements. L’humeur n’est cependant pas à la fête aujourd’hui, le groupe américain vient de perdre son co-fondateur, Ronald Bell. Le chanteur et saxophoniste est décédé à l’âge de 68 ans ce mercredi 9 septembre.

En 1964 dans le New Jersey, deux frères, Ronald et Robert Bell, vont décider avec cinq autres amis rencontrés à l’école (Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown et Ricky West) de monter un groupe de jazz et de soul, d’abord nommé Jazziacs. Miles Davis est un ami de la famille Bell. Grâce à cette connexion, ils vont très vite rencontrer les plus grands du milieu du jazz. Ils deviendront cinq ans plus tard Kool And The Gang et se rapprocheront davantage de la musique funk et du R’n’B.

Peu à peu, la formation deviendra l’une des plus influentes pour ces styles de musique avec leurs tubes comme "Hollywood Swinging" et "Jungle Boogie". A la fin des années 70, le groupe se tourne aussi vers la disco, la musique à la mode, pour toucher un plus large public. Voilà que vont naître les titres "Fresh", "Get Down On It" ou encore "Ladies’ Night".

Pendant leur cinquante ans de carrière, ils vendront plus de 70 millions d’albums dans le monde. Ils remporteront également deux Grammy Awards et de nombreuses autres récompenses. Leur musique sera aussi diffusée dans de célèbres films, ce qui va encore davantage faire gonfler leur notoriété. Saturday Night Fever mettra en lumière le titre "Open Sesame", Rocky utilisera "Summer Madness" et Pulp Fiction, le titre "Jungle Boogie", qui sera plus tard samplé par Madonna.

Au total, ils sortiront 23 disques dont le plus récent est paru en 2013, Kool for the Holidays. En 2018, les deux frères Bell sont intronisés au Songwriters Hall of Fame, qui rassemble les compositeurs les plus talentueux.