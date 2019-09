Rien n’arrête Céline Dion. Alors qu’elle vient d’être contrainte de reporter plusieurs dates canadiennes de sa nouvelle tournée en raison d’un méchant virus qui l'a prise à la gorge, la chanteuse a dévoilé les dates européennes de sa tournée, le Courage World Tour. Il y en a quarante dont deux en Belgique. Elle se produira chez nous les 28 et 30 mai. Des concerts qui n’auront pas lieu à Bruxelles mais à Anvers, dans l’enceinte du Sportpaleis.

Plusieurs autres dates à proximité de la Belgique ont également été annoncées. Céline Dion sera trois soirées durant au Ziggo Dome d’Amsterdam, les 10, 12 et 13 juin. Et elle donne rendez-vous à ses fans pour quatre prestations dans La Défense Arena de Paris, la plus grande salle couverte d’Europe. Là même où Mylène Farmer s’est installée pendant neuf jours en mai-juin dernier. Elle y posera ses valises et toute sa “petite” troupe les 27, 27 et 30 juin, ainsi que le 1er juillet.