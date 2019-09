"Je ne ferais pas cet album, je ne m’aventurerais pas à faire une tournée si je n’étais pas bien." Céline Dion est bel et bien de retour.

En plus d’annoncer la sortie de son nouvel album (Courage) pour le 15 novembre, la diva canadienne de 51 ans fait des révélations sur son état de santé et plus si affinités. La superstar a confié qu’elle ne retrouverait " plus jamais le même amour que René " et a réaffirmé que son danseur, Pepe Munoz, n’est qu’un ami. "Je suis amoureuse ! Je suis amoureuse de ma vie, je suis amoureuse de mes enfants, je suis amoureuse de mon travail !, a déclaré Céline Dion à Entertainment Tonight. "Est-ce que je vais retrouver un partenaire dans ma vie ? On verra. Et si je le fais, je le partagerai avec plaisir. C’est un chapitre qui est fermé, mais ce n’est pas quelque chose qui est mort. Vous évoluez et peut-être parfois vous rencontrez un ami et il en résulte quelque chose de plus grand que cela. Qui sait, pourquoi pas ? Mais je vous tiendrai au courant. Je vous le promets."