Les deux dates belges, comme toute la première partie de sa tournée européenne, sont reportées à plus tard.

C'en est terminé des derniers espoirs des fans de Céline Dion. Ceux qui pensaient encore que, malgré le confinement, la chanteuse se produirait les 28 et 30 mai au Sportpaleis, à guichets fermés, vont déchanter: les deux dates sont reportées.

Les organisateurs étudient actuellement les possibilités qui s’offrent à eux pour les reprogrammer. La tâche n’est pas aisée car il faut faire coïncider l’agenda de la star et celui de la salle qui s’est déjà considérablement rempli avec les reports précédemment actés d’autres concerts.

Que tous ceux qui avaient acheté des tickets se rassurent cependant, ceux-ci restent valables pour les nouvelles dates à venir.

C’est toute la première partie de sa tournée européenne que Céline Dion est contrainte de repousser à plus tard, à regret. “Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu des proches et souffrent tant depuis le début de cette pandémie dévastatrice, déclare Céline Dion dans le communiqué qui accompagne l’annonce. Je sais que chacun se bat pour s’adapter à ces circonstances difficiles bien que l’on ne sache pas quand les choses reviendront à la normale. Nous passerons à travers cela, au plus tôt, je l’espère. En attendant, j’ai une profonde admiration pour les professionnels des soins de santé, ceux en première ligne, et toutes les personnes courageuses qui font tout leur possible pour prendre soin de nous et subvenir à nos besoins en ces temps difficiles.”

La chanteuse dit attendre avec impatience les jours où elle pourra à nouveau partager les joies de chanter et danser avec son public. “Pour le moment, la santé et la sécurité sont la priorité absolue de tous. Mais j’ai hâte de revenir sur scène pour être à nouveau avec vous.”